Установлены последние координаты затонувшего в Баренцевом море судна «Онега»

Архангельск, 28 декабря. Судно «Онега», затонувшее в Баренцевом море, за сутки до инцидента находилось с западной стороны архипелага Новая Земля.

Согласно данным с карты движения судов, ранним утром 27 декабря «Онега» остановилось недалеко от острова Южный, в акватории, примерно по его центру.

В 20:07, согласно системе позиционирования, «Онега» была в пути. Спустя шесть часов он было остановлено. С тех пор никаких данных о судне не поступало, оно исчезло с радаров.

В момент затопления на «Онеге» было 19 человек, двое из них были спасены, судьба остальных пока остается неизвестной. Редакция ФАН выяснила, кто был на «Онеге» в момент трагедии.

Согласно основной версии, судно ушло на дно в результате обледенения корпуса. Транспортная прокуратура проводит проверку. Сотрудники СК усмотрели признаки состава преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.