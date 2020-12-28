Названо судно, пришедшее на помощь затонувшим у Новой Земли рыбакам

Архангельск, 28 декабря. Двум рыбакам с затонувшего траулера «Онега» в Баренцевом море удалось спастись благодаря экипажу судна «Войково».

Моряки проплывали мимо и заметили уходящий ко дну корабль. Очевидцы не оставили в беде своих коллег и помогли пострадавшим выбраться на сушу. Сейчас к месту происшествия направлены профессиональные спасатели. Они будут искать остальных пропавших.

На борту судна «Онега» в момент крушения находились 19 человек. Судьба 17 рыбаков остается неизвестной. Эксперты считают, что затопление могло произойти из-за обледенения одного из корпусов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Проверку также проводит местная прокуратура.

Ранее ФАН публиковал список моряков с затонувшей «Онеги».