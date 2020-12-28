Стало известно имя спасенного после крушения «Онеги» моряка

Архангельск, 28 декабря. Журналисты ФАН выяснили, кого спасли после затопления судна «Онега» в Баренцевом море. Первого моряка зовут Владислав Буторин, он является вторым помощником капитана.

Еще одним уцелевшим стал матрос, личность которого пока уточняется. Согласно ранее опубликованному списку моряков, из 19 человек на «Онеге» было шесть матросов.

Судно затонуло недалеко от архипелага Новая Земля. Сейчас ведутся поиски оставшихся 17 человек. К месту инцидента направлены еще три спасательных борта.

В СК возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Транспортная прокуратура Мурманской области начала проверку по факту затопления судна. В качестве основной выдвинута версия об оледенении корпуса «Онеги», что и привело к затоплению судна, сообщал ФАН.