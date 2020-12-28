Министр экологии и природных ресурсов Крыма отрицает задержание своего заместителя

Накануне появилась информация, что в Крыму были задержаны заместитель министра природы и экологии полуострова Сергей Компанейцев, а также один сотрудник ФСБ. Источники сообщали, что задержание связано с вымогательством с предпринимателей. Официальной информации о задержании чиновника и сотрудника силовых структур не поступало.

Накануне в Минэкологии ситуацию не стали комментировать. Сегодня же утром, выступая на радио, глава ведомства Геннадий Нараев заявил, что ФСБ не задерживала его заместителя и тот находится на рабочем месте, продолжая работать в привычном режиме. Как сообщили ФАН в пресс-службе ведомства, сегодня Сергей Компанейцев находится на больничном. Он сдал тест на коронавирус и ждет результатов.