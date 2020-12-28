Эксперты объяснили, почему Украина может скоро потерять Одессу и Харьков

По мере развития бардака и центробежных тенденций процесс распада Украины может быть продолжен. Подробнее — в материале ФАН.

Потеря территорий

Украина может потерять еще территории. С таким мнением выступил экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это «все». Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — сказал он.

В июле бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового «майдана». Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.

Процесс распада Украины

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов допустил потерю Киевом территорий.

«Еще недавно считалось невозможным, что Украина потеряет Крым и Донбасс. По мере развития бардака и центробежных тенденций процесс распада Украины может быть продолжен. И возможно, названными Москалем регионами этот процесс не ограничится. Украина является классическим примером failed state. А у такого рода несостоявшихся государств процесс самораспада может длиться долго. Достаточно посмотреть на некоторые африканские государства», — пояснил Владимир Корнилов.

Политолог Владимир Карасев заметил, что крайне редко он соглашается с украинскими генералами. Но генерал с крайне непопулярной на Украине фамилией Москаль, конечно, прав.

«Новороссия ждет своего часа. Нужно отметить, что Москаль достаточно осведомленный в этих вопросах человек. Уверен, российский Донбасс прирастет не только своими территориями, которые сейчас находятся под украинской оккупацией. Донбасс заберет с собой в Россию указанные генералом регионы. Следующим этапом будет потеря Украиной Чернигова, Киева, Сум и Кировограда, которые также тяготеют к России. Буковина отойдет к Румынии. Закарпатье к Венгрии. Волынь и Галичина отойдут к Польше. Вполне приемлемый вариант для всех, включая украинцев», — заключил Владимир Карасев.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин также считает, что распад Украины возможен, но обратил внимание, что для этого должны произойти определенные условия.

«Да вот только мы уже который год прогнозируем-прогнозируем очередные распады страны, но несмотря ни на какие действия извне или изнутри, страна не распадается. Нужен мощный катализатор. Политическое решение. Я всегда говорил о сильных тенденциях изнутри страны. Но должна произойти очередная «встряска», связанная с вопросом легитимности власти. Тогда возможно все. Ведь ДНР и ЛНР могли возникнуть еще в период оранжевой революции», — считает Антон Бредихин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее стало известно, что украинская железнодорожная продукция, включая колеса, заготовки, оси, крупное вагонное литье, может быть запрещена к ввозу в РФ. Такие изменения могут внести в постановление Правительства России от декабря 2018 года, которое включает перечень украинской продукции, запрещенной к поставке в страну. Добавить в документ могут два соответствующих товарных кода.