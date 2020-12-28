Корреспондент ФАН в Киеве вышел на улицы города, чтобы узнать мнение украинцев о протестах в Белоруссии и итогах киевского Майдана 2014 года. Вопрос, адресованный горожанам, звучал так: что бы вы пожелали белорусам в связи с акциями протеста, проходящими в Минске и других городах страны?



Раиса, пенсионерка:

«Пожелать я вам хочу… Может быть, мы на Украине не так живем, как бы нам хотелось, но мы свободны. Я думаю, что экономика в нужное время поднимется. Я хочу, чтобы у вас тоже люди были свободны. Чтобы не было войны ни у вас, ни у нас. Чтобы у нас было все хорошо».

Ирина и Лариса, пенсионерки:

«У вас чистота. У вас люди работают. Заводы работают, по сравнению с нами. Если правда, что они работают, если правда, что нам говорят. И [президент Белоруссии Александр] Лукашенко имеет характер, Лукашенко имеет выдержку, харизму. Цель у него есть — он боится потерять эту страну. У вас нет альтернативы. Кто у вас лидер? Вот у нас, скажем так, это не лидер оказался. Мы переживаем, конечно».

Екатерина, пенсионерка:

«Мы боремся уже сколько лет на Украине. У нас война, но мы не падаем, мы держимся. Белоруссия, у вас очень жестко, мне вас жалко как людей. Вот у нас свобода слова. Мы мягче живем, чем в Белоруссии. У меня там родственники есть. Мне вас жалко. Лукашенко очень жестко себя ведет. Неправильно так к людям. Я там была, в Белоруссии, в вашей стране. Мы лучше живем, чем вы».

Анна Петровна, пенсионерка:

«Мне 62 года. Я не ходила на Майдан, потому что была за дружбу с Россией. Мне не хотелось и не хочется в Европу — хочется сберечь свои украинские ценности. Мне хочется, чтобы у белорусов были такие крепкие друзья, как россияне. Хотелось бы поддерживать хорошие отношения с белорусами и нам, украинцам. Если [лидер белорусской оппозиции Светлана] Тихановская придет к власти, то ничего этого не будет. Посмотрите, наша страна воюет с родной нам страной. Вы этого хотите? Я домохозяйка, как и Тихановская. Представьте себе домохозяйку президентом страны. Что из этого выйдет? Пусть белорусы хорошо над этим подумают. Я жила в Советском Союзе. Мы все были дружны. Я хочу сказать о том, что, может, независимость — это и хорошо, но надо оставаться братьями, это может быть, только если Лукашенко будет у власти».

Анонимно, пенсионерка:

«Вы не позорьтесь. Зачем вы такое у стариков спрашиваете? Вон, у молодежи спросите. Это они хотят переворот. Они стояли на Майдане. Вот в Белоруссии на улицах бабушки стоят в минус 10? Продают украшения такие? Вы думаете мне этого хочется? Нет! Мне есть хочется. Мне домой хочется, а я торгую. Потому что наша молодежь выбрала клоуна [Владимира] Зеленского. Пенсия у меня — две тысячи гривен. За квартиру я плачу 3,5 тысячи гривен. Белоруссия хочет такого пути? Такой жизни? Все разворуют. Потом будут со слезами на глазах вспоминать Лукашенко».

Ирина, швея:

«Мне не нравится Лукашенко. Он ведет себя слишком жестко. Зачем такие жестокие разгоны? Люди пропадают. Мы тоже такое пережили. Майдан знаете? Только вот пока непонятно, был ли смысл в Майдане? Не знаю, как поступить белорусам. Сложная ситуация. Главное — чтобы войны не было».

Андрей, таксист:

«Я против Лукашенко и против Тихановской. Вы удивитесь, наверное, но мне как руководитель нравится [Владимир] Путин, президент России. Я не говорю, что он должен под себя подмять Белоруссию, но Белоруссии нужен такой лидер. Главное — не такой, как наш шут Зеленский».

Микола, бизнесмен:

«Я не сексист, но женщина страной править не должна. По крайней мере, Белоруссией, где заводы и фабрики, где чистота, где видна твердая рука».

Ольга, фрилансер:

«Стремитесь в Европу. Боритесь за демократию. Ищите свое. Лукашенко — это диктатор. Ваша стабильность превратилась в тюрьму».

Неизвестный мужчина:

«Мой совет белорусам: Лукашенко — на кол за жестокость, Тихановскую — в ссылку за трусость. Вам нужен новый лидер. Держитесь!»

Валентина Петровна, хозяйка цветочного магазина:

«Белоруссия — уже европейская страна. У вас очень чисто, атмосферно и стабильно. Только вот осталось президента поменять».

Анонимно, женщина:

«Мы не знаем, как лучше для вас. Мне кажется, у украинцев нельзя спрашивать совета. Вы посмотрите, как мы ошиблись».

Анонимно, сторож:

«Мне больно видеть, что происходит в Белоруссии. Это похоже на наш Майдан. Сколько у нас людей погибло. Лукашенко ведет себя неправильно. Если бы не было таких жестких разгонов, все бы уже прекратилось и он правил дальше. Он сам сделал себе хуже, перечеркнув все хорошее. Люди забыли, как много он сделал для страны. Приезжайте в Киев. Посмотрите, как у нас убирают снег, как убирают мусор, и вспомните, как чисто и хорошо у вас. Все неоднозначно. Нужно думать белорусам».

Лариса, продавщица:

«Вы знаете, что Украиной правят олигархи? В Белоруссии правит один человек, настоящий президент. Да, жесткий, но сами посудите — правоохранительные органы должны защищать власть. Хотите анархии? Придет к власти Тихановская, и будет анархия, вами будут править олигархи. Страна обеднеет при Тихановской».

Анастасия, официантка:

«Насилия быть не должно. Нужен диалог власти с людьми, которые против. Разумный диалог. Нельзя желать своему президенту смерти, нельзя называть своих граждан из оппозиции наркоманами, нельзя бить людей. Нужно разговаривать. Я против Тихановской. Хочу посоветовать белорусам и Лукашенко восстановить отношения между собой».

Юрий, юрист:

«Никогда, ни при каких условиях нельзя бить людей. Это то, что я хочу сказать белорусским силовикам. Нельзя срывать маски и называть «лошками» полицию. Это то, что я хочу сказать белорусам. Но самое главное — нельзя править страной из другой страны, когда ты не имеешь опыта и ты простая домохозяйка. Это то, что я хочу сказать Тихановской».

Лариса, пенсионерка:

«Я простая пенсионерка. Когда белорусы рассказывают мне, что у них хорошая пенсия, что ее вовремя платят, то мне становится грустно. Грустно за свою страну. Грустно, как я стала жить. Лукашенко очень много сделал, он правит твердо. Мой совет — сказать ему спасибо».

Антон, студент:

«Лукашенко — диктатор. Свергайте его. Мы не боимся нашей полиции. Нас не бьют. Вы достойны такого же отношения».

Игорь, предприниматель:

«Я предприниматель. Зимой, в холод, мне приходится отстаивать свои права, чтобы просто работать. Я стою на майдане и жду, когда власть меня услышит. В Белоруссии такого нет. Я имею в виду, что у вас есть работа, у вас есть возможность заработка. У вас порядок».

Дмитрий, директор продуктового магазина:

«Давайте вместе проанализируем. У вас есть бесплатная медицина, пенсии вовремя, есть где работать, на улицах чистота, горячую воду и свет отключают редко (насколько я знаю), в магазинах продукты собственного производства, много деревьев, сохранились фабрики и заводы. Со всеми странами более-менее хорошие отношения. Это все за 30 лет правления Лукашенко. Правильно? У нас поменялось за это время несколько президентов. Сейчас у власти — вообще клоун, которого спонсируют олигархи. Заводов и фабрик нет, на улице грязь, убирают очень плохо. Пенсии маленькие, зарплаты маленькие, медицина платная, коммунальные услуги стоят бешеных денег. Вы посмотрите на майдан — для многих это святое место. Там вся плитка в трещинах — хоть бы кто починил. Это позор. Про Тихановскую скажу так: если ты хочешь быть лидером страны, то нельзя сбежать в другую и править оттуда, читая с листочка».

Инна Сергеевна, уборщица:

«В нашей демократической стране я работаю уборщицей. В свои 68 лет. Потому что моя пенсия меньше трех тысяч гривен. Потому что наш президент так о нас заботится. В Белоруссии пенсионеры могут позволить себе кусочек хорошего мяса и сыра. Я питаюсь кашами и картошкой. Спасибо власти с миллиардным долгом. Совет белорусам — посмотрите на наших пенсионеров. Вы хотите такой жизни для ваших бабушек и дедушек? Одумайтесь».

Напомним, с 9 августа 2020 года в Белоруссии при активном участии западных спецслужб организованы протестные акции, которые жестко пресекаются местными силовиками. Активисты обвиняют действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в фальсификации голосов. ЦИК Белоруссии опровергает эти обвинения. Светлана Тихановская — самоназначенный лидер оппозиции, называющая себя президентом Белоруссии и проживающая в Литве. 10 сентября 2020 года Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии, литовские структуры оплачивают ее содержание и поездки.