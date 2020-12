Чем запомнился 2020 год в Индии

От общенациональных протестов до всеобщего карантина — 2020 год стал свидетелем множества ярких событий во внутренней и внешней политической и экономической жизни Индии. Военное столкновение с Китаем, колоссальное падение ВВП, трагедия внутренних трудовых мигрантов, наводнения и осада столицы северо-индийскими фермерами — из месяца в месяц ситуация в стране оставалась напряженной. Самые яркие моменты уходящего года — в материале автора Telegram-канала «Индия Сегодня».

Январь — февраль: протесты из-за закона о гражданстве

Протесты против Акта о поправках к закону о гражданстве, начавшиеся в столице Индии в декабре 2019 года, продолжились и в 2020. Протестующие устроили круглосуточную сидячую забастовку в нескольких районах Нью-Дели. Наибольшую известность получила забастовка в Шахин Баг. Различные акции, призывающие к отмене закона о гражданстве и Национального реестра граждан, прошли во многих других городах страны. Протесты прекратились в марте после вспышки пандемии коронавируса.

Выступления против Акта о поправках к закону о гражданстве стали самыми серьезными акциями недовольства при правительстве Нарендры Моди с тех пор, как он пришел к власти в 2014 году.

Во время общенационального локдауна, полиция арестовала многих активистов протестного движения, однако в 2021 году ожидается повторная вспышка недовольства. В ноябре 2020 года министр внутренних дел Индии Амит Шах подтвердил, что Акт о поправках к закону о гражданстве будет реализован по всей стране, как только закончится или будет твердо взята под контроль пандемия коронавируса. Пока что сложно сказать, когда это произойдет, но не позже весны — лета 2021 года Индию снова ждут акции протеста.

Февраль: Намастэ, Трамп!

Президент США Дональд Трамп посетил Индию 24 и 25 февраля, чтобы принять участие в мероприятии «Намасте Трамп» в Ахмадабаде, штат Гуджарат. Американский лидер в сопровождении первой леди Мелании Трамп также посетил Тадж-Махал в Агре, прежде чем отправиться в столицу страны.

Во время визита Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Моди несколько ключевых вопросов, таких как подключение сетей 5G и торговые сделки, а также подписал оборонное соглашение на 3 миллиарда долларов. Тем не менее, служба новостей CNN отметила, что президент США «завершил визит в Индию без серьезных договоренностей».

President Trump concludes India visit without major agreements https://t.co/CrBmSojSWP pic.twitter.com/qECqXqKmkz — CNN Politics (@CNNPolitics) February 25, 2020

В честь приезда высокого гостя в штате Гуджарат была построена полукилометровая стена, чтобы скрыть нищие поселения вдоль дороги, по которой следовал президентский кортеж. Индийские СМИ окрестили ее «стеной Трампа». Кроме того, было высажено около 100 000 деревьев. На подготовку и проведение двухдневного визита американского лидера индийское правительство потратило около 16 миллионов евро.

Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США и его «закадычная» дружба с Нарендрой Моди потеряла политическое значение. Индийские лидеры по всему политическому спектру приветствовали победу Джо Байдена, а премьер-министр разместил в Twitter поздравление с «впечатляющей победой» и подчеркнул его прошлый вклад в двусторонние отношения.

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

Отдельный твит, поздравляющий избранного вице–президента США Камалу Харрис, сообщал о гордости, которую испытывают индийцы, видя, как американец индийского происхождения поднимается на второй по величине пост в стране. Эти настроения в совокупности отражают надежду Нью-Дели на то, что американо-индийское партнерство расширится как благодаря стратегической конвергенции, так и связям Байдена-Харрис с Индией.

В то же время, американские демократы традиционно обращали гораздо больше внимания на ситуацию с нарушением прав человека в Индии, чем это может быть удобно правящей «Индийской народной партии» (БДП). Как будут сглажены острые углы и продолжит ли Джо Байден закрывать глаза на проблемы Джамму и Кашмира, религиозных меньшинств и многие другие, как это делал Дональд Трамп — покажет 2021 год.

Февраль: коммунальный бунт в Дели

Во время визита Дональда Трампа в Нью-Дели начались столкновения между индуистами и мусульманами. Более 40 человек погибли в одном из самых страшных коммунальных беспорядков в столице со времен анти-сикхских бунтов 1984 года (после убийства Индиры Ганди).

В ночь на 23 февраля стычки между группировками сторонников и противников упоминавшегося выше Акта о поправках к закону о гражданстве в делийском районе Джафрабад приняли ожесточенный характер. В течение нескольких дней столкновения распространились на северо-восток Дели. В результате последовавшего насилия погибли 42 человека, включая полицейского, сотни получили ранения, а магазины и дома были сожжены или разрушены. Индийские СМИ обвиняли полицию столицы в неэффективном управлении беспорядками. Сотни людей были арестованы. Многие до сих пор находятся в заключении.

Подобные бунты повторятся и в 2021 году, поскольку правительство не намерено отказываться от своих планов по изменению закона о гражданстве. Нарендра Моди, при всей своей популярности среди индийцев, так и не смог наладить эффективный механизм диалога и взаимодействия «общество — власть» и «правящая власть — оппозиция». За прошедшие 6 лет индийское общество усвоило урок — чтобы быть услышанными, недовольные должны выходить на улицы.

Март: общенациональный карантин

Индийский национальный карантин — самое масштабное ограничение на передвижение людей в мире или в истории.

Нарендра Моди 22 марта в телеобращении призвал граждан соблюдать 14-часовой комендантский час, чтобы остановить распространение коронавируса. Премьер-министр также попросил всех граждан выйти на балконы и хлопать в ладоши или звонить в колокольчики в знак благодарности за труд медицинских работников. Два дня спустя в качестве превентивной меры против COVID-19 был введен 21-дневный общенациональный карантин. После нескольких продлений он растянулся до 31 мая. В июне Моди объявил, что фаза блокировки «закончилась» и начался процесс «разблокировки».

Несмотря на все меры, Индия стала второй после США страной в мире по уровню распространения коронавируса. Общенациональный карантин стал тяжелейшим испытанием для большинства граждан страны, поскольку люди были лишены возможности зарабатывать на жизнь.

Апрель: трагедия трудовых мигрантов

Когда стало очевидно, что общенациональный карантин продлится намного дольше, чем изначально планировалось, индийские рабочие из разных штатов начали возвращаться в свои родные города и села. Движение автобусов и железнодорожных поездов было остановлено из-за карантина, поэтому они отправились домой пешком. Под палящим индийским солнцем, с чемоданами и маленькими детьми, через города и поселки с закрытыми магазинами, по дорогам страны потянулись миллионы человек.

Только в мае правительство распорядилось организовать специальные поезда для развозки по домам трудовых мигрантов из разных штатов. В начале мая правительство штата Уттар Прадеш не разрешило проезд через границу автобусов, собранных оппозиционной партией «Конгресс», для перевозки мигрантов. Транспортные средства вернулись на стоянки, а рабочие продолжили путь пешком.

После снятия карантина и с возвращением экономики в нормальное русло, индийский бизнес столкнулся с проблемой нехватки рабочих рук — покинувшие города трудовые мигранты не спешили возвращаться. В августе только две трети ушедших работников вернулись к своим работодателям.

Май — декабрь: обострение отношений с Китаем

Начиная с 5 мая 2020 года на Линии фактического контроля — условной границе между Китаем и Индией — продолжаются рукопашные схватки, столкновения и стычки между китайскими и индийскими войсками.

Indian, Chinese troops face off in Eastern Ladakh, Sikkim - The Hindu https://t.co/rIHNsPRXXA — アリクシィξintegrity (@ariksii) May 10, 2020

Впервые со времен войны 1962 года индийские войска понесли боевые потери — 15 июня, в драке с солдатами Китайской народно-освободительной армии, погибли 20 индийцев, включая командира. Китайская сторона официально не признала потерь со своей стороны. С тех пор было проведено несколько раундов переговоров, как на местном военном, так и на дипломатическом уровнях, но противостояние еще не преодолено. Обе стороны развернули войска и тяжелую технику вдоль спорной границы — около 100 000 солдат с обеих сторон участвуют в зимней кампании в Восточном Ладакхе.

Июль: рекордное падение ВВП

ВВП Индии в первом финансовом квартале (апрель — май — июнь) сократился на 23,9%.

Впервые за последние 40 лет ВВП страны ушел в минус. Его рост за первый квартал (закончившийся 30 июня) 2020-21 финансового года пережил самый большой квартальный спад в истории независимости страны. Резкое сокращение показателей ВВП связано с остановкой деловой активности в течение апреля и мая из-за общенационального карантина. За аналогичный период прошлого финансового года экономика Индии выросла на 5,2%.

First economic contraction in 4 decades: India's GDP shrinks 23.9% in Q1, FY21 | Business Standard



Modi in full cry. China, Covid, jobs, economy. https://t.co/dagzpqrBhz — Aakar Patel (@Aakar__Patel) August 31, 2020

Однако несмотря на это, аналитики уверены, что к 2025 году Индия снова обгонит Великобританию, чтобы стать пятой по величине экономикой и пробиться на третье место к 2030 году.

Июль — октябрь: наводнения

В начале июля муссонные дожди обрушились на западную часть страны, вызвав массовые разрушения и оставив затопленными дороги и здания. В частности, от подъема воды сильно пострадала финансовая столица Индии — Мумбаи.

Waterlogging in Sion area of Mumbai following heavy rain in the city



(???? ANI) pic.twitter.com/mcSOXjE6r4 — NDTV (@ndtv) July 16, 2020

В штате Ассам ситуация этим летом была одной из самых тяжелых. Ливень, начавшийся 12 июля, поднял уровень воды в реке Брахмапутра, которая, в свою очередь, затопила около 26 районов. От наводнения пострадали более 2,7 миллиона человек. По данным Государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями Ассама, более 90 человек погибли. Почти весь национальный парк Казиранга был затоплен.

Август: храм в Айодхье

5 августа Нарендра Моди совершил пуджу (религиозную церемонию) в храме бога Рамы, который будет построен в Айодхье. На церемонии он заложил 40-килограммовый серебряный кирпич, чтобы отметить начало строительства. Сто главных индуистских храмов страны прислали по щепотке земли со своих территорий, чтобы положить ее в основание нового святилища. Церемонию посетили 170 индийских политиков самого высокого ранга, а вместе с ними — 135 самых известных «святых» страны.

Jai Shri Ram????Jai Shri Ram????Jai Shri Ram????

Ayodhya Ramar Temple Pooja Prime minister Thiru.Narendra Damodardas Modi ji, RSS chief Thiru.Mohan Madhukar Bhagwat ji, Chief minister of Uttar Pradesh Thiru.Yogi Adityanath ji

N.Ravikumar

BJP Ambattur Youth Wing

Chennai West District pic.twitter.com/bzS0h0josO — Ravikumar BJP (@RavikumarN1987) August 5, 2020

Судебное дело между мусульманами и индуистами за право обладать территорией храма тянулось почти 134 года и пережило уход Британской империи, разделение индийских территорий на Индию и Пакистан, создание демократической республики, чрезвычайную ситуацию, введенную в стране Индирой Ганди, выход страны в космос, создание ядерного оружия и экономический кризис 1991 года.

Сентябрь — декабрь: фермерские реформы и протесты

В сентябре правительство приняло три законопроекта, предусматривающие революционные изменения в сельскохозяйственном секторе. Среди опасений, высказанных фермерами и оппозиционными партиями, были «корпоратизация» фермерского сектора и ликвидация минимальной гарантированной цены. Принятие законов сопровождалось громким скандалом — оппозиция отказалась участвовать в заседаниях обеих палат парламента и провела сидячую забастовку перед входом в резиденцию. Тем не менее, законы были приняты.

После подписания новых законов президентом Индии, фермеры перешли к решительным акциям протеста, которые продолжаются по сей день. Упомянутая выше неспособность правительства Моди вести диалог и наладить сотрудничество с обществом и оппозицией в очередной раз показала его слабость.

Ноябрь – декабрь: фермеры захватили столицу

Раздраженные тем, что Центр игнорирует протесты на региональном уровне, фермерские организации решили войти в Нью-Дели и провести там забастовку. Планировалось, что акция продлится несколько дней, но когда полиция пограничных со столицей штатов Уттар Прадеш и Хариана попыталась силой остановить фермеров — на границе Дели начались столкновения. Лидеры протестующих объявили, что не уйдут из города до тех пор, пока спорные законы не будут отозваны.

Правительство провело несколько раундов переговоров с лидерами фермерских союзов, однако ни одна из сторон не готова пойти на уступки. Фермеры остаются в столице уже более 30 дней.

За оставшиеся до нового года дни едва ли произойдет какой-то прорыв в обсуждении реформ. Протест продолжится в январе 2021 года. Союзные правящей «Индийской народной партии» силы одна за другой покидают альянс из-за разногласий по данному вопросу. Удастся ли Моди до выборов 2024 года восстановить хорошие отношения с северо-индийскими фермерами — крупнейшей частью электората в этом регионе — пока что сложно сказать.

Декабрь: любовный джихад

В последнем месяце 2020 года два индийских штата — Уттар Прадеш и Мадья Прадеш — приняли закон о «любовном джихаде» для регулирования брачных союзов, которые заключаются с целью смены религии, и для защиты женщин от вынужденной смены религии. Хоть в нем и не указывается прямо, о каких религиях идет речь, подтекст очевиден — мусульманские мужчины не должны женится на индуистских женщинах и заставлять их переходить в ислам.

Два первых случая арестов по обвинению в «любовном джихаде», которые стали достоянием СМИ, дают весьма неприятное представление о том, как этот закон будет работать. В первом случае, пока муж находился в тюрьме, женщина потеряла ребенка (она обвиняет в этом врача приюта, где она находилась после задержания супруга — согласно ее заявлению, врач сделал ей укол, который спровоцировал выкидыш). Через две недели мужчина был выпущен из тюрьмы за отсутствием доказательств.

Второй случай — арест мусульманского юноши за то, что он пригласил индуистскую девушку в кафе, где они ели пиццу. Согласно ее показаниям, они даже не обсуждали религиозные вопросы.

A 17 year old Muslim boy, a sole breadwinner of a family, gets arrested under UP’s anti conversion law because of a secret rendezvous with a 16 year old Dalit girl, sharing an innocuous Pizza.https://t.co/12RYRl3mQK — r/India on Reddit (@redditindia) December 23, 2020

Итоги года

Индия заканчивает 2020 год с непростой экономической ситуацией, с неоконченным военным конфликтом на китайской границе, с неостановленной пандемией COVID-19 и колоссальным ростом безработицы.

Что гораздо хуже, Индия заканчивает этот год еще более разобщенной по религиозным и кастовым вопросам, чем вступала в него. Власть утратила доверие значительной части общества в том, что касается продуманности и обоснованности проводимых реформ. Мусульманское меньшинство настороженно ожидает развития ситуации с Актом о поправках к закону о гражданстве и распространением законов о «любовном джихаде» в других штатах Индии. Столицу осаждают крестьяне из соседних регионов.

Наступающий год будет не менее бурным, чем уходящий.