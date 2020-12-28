«Успехи» американского флота в 2020 году

Подводя итоги деятельности ВМС США в уходящем году (который безусловно выдался непростым), стоит сказать, что коронавирус хоть и оказал на флот серьезное влияние, но не вошел в число определяющих год событий.

Начнем все же с COVID-19, распространение которого внесло некоторые изменения в плановые действия ВМС и, в частности, привело к фактическому снятию с боевого развертывания атомного авианосца CVN-71 Theodore Roosevelt в марте 2020 года. Ситуация на борту плавучего аэродрома, впоследствии получившего народное название «вирусоносец», развивалась следующим образом: 24 марта в интернете появилась первая информация о выявлении на борту корабля, следующего в это время через Тихий океан, членов экипажа, зараженных коронавирусной инфекцией. Через неделю командование ВМС США признало, что «ковидом» на борту болеет каждый восьмой член экипажа. Командир корабля Бретт Крозье обратился к командованию с просьбой снять авианосец с боевого развертывания и предоставить морякам возможность пройти соответствующее лечение в стационарных условиях, однако высшие военно-морские чины проигнорировали его обращение. Тогда Крозье написал открытое письмо, поставив свое начальство в неловкое положение.

В результате CVN-71 Theodore Roosevelt был отправлен на военно-морскую базу Апра (остров Гуам), а экипаж — на лечение. Выход за рамки субординации стоил Бретту Крозье карьеры — он был снят с командования авианосцем. Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли, допустивший возможность возникновения публичного скандала, был также уволен со своей должности.

Впоследствии коронавирусная инфекция была выявлена на всех находящихся в море авианосцах, в результате чего практически все, кроме одного (CVN-75 Harry S. Truman), были возвращены на базы. Столь серьезное ослабление военно-морского присутствия больно ударило по самолюбию президента США Дональда Трампа и, как только позволила обстановка, он провел грандиозный перфоманс с выводом в море одновременно семи (из имеющихся десяти) авианосцев. В конце мая в море одновременно оказались CVN-68 Nimitz, CVN-69 Dwight D. Eisenhower, CVN-71 Theodore Roosevelt, CVN-72 Abraham Lincoln, CVN-75 Harry S. Truman, CVN-76 Ronald Reagan, CVN-78 Gerald R. Ford.

Однако если разобраться, только два корабля находились в море в состоянии оперативной готовности к боевому применению, остальные отошли от причальных стенок фактически не готовыми — без части экипажей, а то и без ударной авиации на борту. Это представление завершилось быстро — буквально в течение нескольких дней.

Потерей года для ВМС США стал универсальный десантный корабль LHD-6 Bonhomme Richard, который сгорел в июле 2020 года у пирса в Сан-Диего при проведении на нем ремонтных работ. Пожар тушили почти неделю — по признанию источников, корабль выгорел практически полностью. Оценочная стоимость возвращения корабля в строй составила 3,2 млрд долларов и около 7 лет, что привело командование ВМС США к решению списать LHD-6 Bonhomme Richard и пустить его на разделку. Фактически ВМС лишились одного из крупнейших кораблей, который, при необходимости, мог использоваться как легкий авианосец, с которого могли бы действовать самолеты укороченного взлета и посадки F-35B Корпуса Морской Пехоты.

А вот сам Корпус Морской Пехоты в 2020 году оказался на пороге глобальных изменений, о чем весной 2020 года заявил новый командующий United States Marine Corps Дэвид Бергер, едва заступив в должность. Отныне смысл существования морской пехоты ВМС США будет кардинально изменен: получив ярко выраженную антикитайскую направленность, подразделения станут скорее некими береговыми войсками, которые получат на вооружение противокорабельные ракетные комплексы NSM и реактивные системы залпового огня HIMARS, что позволит им, находясь на островных территориях, опоясывающих Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, противодействовать кораблям ВМС НОАК. Такая «противокорабельная» направленность лишает дивизии морской пехоты всех танков (447 единиц) и значительно сокращает количество батарей классической ствольной артиллерии.

Антикитайская направленность ВМС США в 2020 году выражалась в провокационных действиях как авианосных групп, так и одиночных кораблей, которые более 12 раз прошли Тайваньским проливом, раздражая Поднебесную таким демонстрационным пренебрежением к территории, безусловно отнесенной к сфере экономических и политических интересов Китайской Народной Республики. Кроме того, руководством США принято решение о продаже Тайваню значительного числа противокорабельных ракет берегового и воздушного базирования, что создает серьезную угрозу для ВМС НОАК, который, нет сомнений, будет вынужден купировать новую угрозу — как, покажет время. Известно лишь, что Китай активизировал тренировки морских десантных сил по овладению островом Тайвань, который в КНР считают своей территорией, лишь по недоразумению пока еще не охваченной властью Поднебесной.

Практически так же, с явно провокационными намерениями, прикрываясь лозунгом «обеспечения свободного судоходства», в мае 2020 года в Баренцево море вошла корабельная ударная группа НАТО, состоящая из американских иджис-эсминцев DDG-75 Donald Cook, DDG-78 Porter и DDG-80 Roosevelt, а также британского фрегата F-78 Kent. На встречу им выдвинулся ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также поисковая ударная группа малых противолодочных кораблей, которая отработала поиск и условное уничтожение атомной подводной лодки противника, которая, оценочно, сопровождала группу НАТОвских кораблей.

Пробыв в Баренцевом море несколько дней, не проявив ожидаемой активности, американо-британская корабельная группа убыла в южные широты. В дальнейшем эти места посетил эсминец США DDG-71 Ross, который, однако, провел там еще меньше времени. Совсем недавно в территориальные воды России в районе Владивостока вторгался эсминец DDG-56 John S. McCain, который с явно провокационными целями пересек границу, но был выдавлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов», предусмотрительно сопровождавшим поход нежданного гостя к российским берегам.

Иджис-эсминцы ВМС США в 2020 году показали свои возможности по противоракетной обороне, когда в ходе испытательных стрельб DDG-113 John Finn с помощью противоракеты SM-3 Block IIA осуществил перехват баллистической ракеты, запущенной с атолла Кваджелейн. Фактически, этот перехват на продолжительное время поставил крест на ракетной программе Северной Кореи, пока еще не способной осуществить массированные ракетный удар, против которого, безусловно, не помогут никакие противоракеты.

Однако, подобный успех американских эсминцев никак не отразился на выборе корабля для действий в прибрежной и ближней морской зонах, конкурс на который ВМС объявили в 2017 году. В 2020 стало известно, что победителем стал итальянский фрегат типа FREMM. На фоне явных провалов в реализации таких проектов, как «суперэсминец» Zumwalt и корабли прибрежной зоны LCS (littoral combat ship), проигрыш в конкурсе итальянским корабелам продемонстрировал совершенно очевидный упадок в среде американских проектировщиков.

Однако, на мой взгляд, главным провалом ВМС США в уходящем году следует считать операцию по переброске частей второй танковой бригады Iron Brigade первой танковой дивизии для участия в учениях НАТО Defender Europe 2020. Части бригады в порту Бомонт были размещены на транспортных судах Benavidez и Patriot и под охраной крейсера CG-72 Vella Golf направились в голландский порт Флиссенген.

Данный факт не остался без внимания Главного военно-морского штаба России, в результате чего были спланированы и проведены действия по условному уничтожению данного конвоя. Способность перекрыть Атлантику, не допустить движение конвоев с континентальной части США в Европу — считается основой успеха действий против НАТО, что и доказали российский ВМФ и морская авиация, отработав на нем задачи обнаружения и уничтожения, попутно условно «разгромив» корабельные группы НАТО, вышедшие на защиту.

В целом можно констатировать, что 2020 год для ВМС США не задался — было слишком много провалов, которые невозможно купировать обычной пропагандой. Вероятно, в следующем году руководство военно-морских сил сделает выводы, которые позволят выправить ситуацию, или, может и так случиться, смогут довести свой флот «до ручки». Что произойдет в действительности — покажет время.