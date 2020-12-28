ФАН публикует список моряков с затонувшего судна «Онега»

Архангельск, 28 декабря. Редакция ФАН выяснила, кто был на затонувшем в Баренцевом море судне «Онега».

В момент затопления на судне находились 19 человек. Спасти удалось двух моряков. Поиски остальных 17 продолжаются. К месту инцидента выдвинулись три спасательных судна. Ниже опубликован список всех, кто был на судне «Онега».

Александр Баранов

Владислав Буторин

Степан Курганский

Юрий Проняев

Владимир Фурса

Мохамед Барри

Юрий Шевцов

Александр Пермяков

Владимир Тимербаев

Руслан Катюхин

Сергей Безгузов

Евгений Щепин

Антон Монастырев

Владимир Каширин

Сергей Трухачев

Юрий Проняев

Сергей Жук

Игорь Бондаренко

Руслан Катюхин

Игорь Елисеенков



Николай Капенкин

По факту крушения судна транспортная прокуратура начала проверку. В СК усмотрели признаки преступления, предусмотренного статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Согласно основной версии, судно пошло на дно в результате обледенения корпуса, сообщал ФАН.