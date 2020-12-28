СК возбудил дело после затопления судна с 19 людьми в Баренцевом море

Архангельск, 28 декабря. Затопление судна «Онега» возле архипелага Новая Земля в Баренцевом море стало поводом для возбуждения уголовного дела. В СК усмотрели состав преступления по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

В момент инцидента на судне было 19 человек, двух из них удалось спасти. Сейчас к месту происшествия направлены еще три судна со спасателями. Судьба 17 человек остается неизвестной.

В качестве основной версии названо обледенение корпуса «Онеги», что и привело к затоплению. Транспортная прокуратура начала проверку.

Сотрудники СК усмотрели состав преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.