Астролог рассказала, чего россиянам ждать от первых дней Нового года

До Нового 2021-го года остались считанные дни — праздник, любимый миллионами, уже на пороге. Новогодняя ночь — волшебное время, когда сказка может ожить и превратиться в реальность. Не только дети ждут подарков от Деда Мороза, но и серьезные взрослые люди надеются на исполнение самых сокровенных желаний. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

28 декабря, понедельник

Энергия дня будет способствовать результативным делам и продвижениям внутри дома. Тема красоты, эстетики и удовольствий будет заметно доминировать. Во второй половине дня будет возможность узнать что-то новое, что может принести пользу в дальнейшем. В этот день удача придет от общения с друзьями, обновок и стрижек.

29 декабря, вторник

Этот день благоприятен для творчества и обучения. В первой половине дня можно заниматься исследовательской деятельностью. Во второй приоритет за лечебным голоданием и умеренными физическими нагрузками. Если почувствуете нарастание эмоционального напряжения, найдите повод отвлечься, иначе наломаете дров. Удача от создания уютной обстановки дома или романтического свидания.

30 декабря, среда

Непредсказуемая энергия дня: как бы хорошо вы все ни спланировали, лучше подготовиться к сюрпризам от окружающих, способных спровоцировать бурю эмоций и конфликты. Воздержитесь от поездок. Посвятите время уединению, занятиям йогой и развитию осознанности. Удача придет от похода в баню, сауну или ванну с горячей водой.

31 декабря, четверг

Позитивный день, способствует свободе и раскрепощению. Подходит для благотворительности, волонтерства и заботы о ближних. Позаботьтесь и о своем самочувствии, ешьте полезную и здоровую пищу. Удача в этот день в поиске того, что было утеряно ранее, и это не только вещи. Например, чувство меры.

1 января, пятница

Благоприятный день, чтобы оказать поддержку близким и нуждающимся. Отдайте предпочтение сегодня новой белой одежде, тогда весь год вы будете получать неожиданные бонусы и сюрпризы. Желание много есть и пить сегодня нужно особенно контролировать, вероятны проблемы от алкоголя и отравления, особенно во второй половине дня.

2 января, суббота

В этот день обострятся страхи, фобии, душевные терзания, не стоит поддаваться эмоциям, это всего лишь энергетика дня и ваши внутренние ощущения, внешне все как было. Не нагоняйте себе жути. День хорош для избавления от вредных привычек, избавиться от ненужного, смотрите на срок годности продуктов и лекарств, высока вероятность отравления. Одним словом, удача от избавления.

3 января, воскресенье

В этот день будет желание выделиться и показать себя во всей красе, действуйте! В этот день благоприятно вспоминать предков, поставить в церкви свечку за упокой и поблагодарить за то, что имеете. Для лечения день не подходит, а вот маникюр сделать можно. Позвольте себе завершить день вкусным и красивым ужином. Удача от быстрого принятия решений.