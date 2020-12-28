Погода не дает использовать авиацию для поиска рыбаков в Баренцевом море

Архангельск, 28 декабря. Неблагоприятные погодные условия осложняют проведение аварийно-спасательных работ на месте крушения судна «Онега» у Новой Земли.

Авиация на данный момент не может искать пропавших членов экипажа рыболовного корабля, который затонул в акватории Баренцева моря в Архангельской области. К спецмероприятию привлечены водолазы, сотрудники спасательных служб и судно «Войково».

«Онега» с 19 рыбаками на борту затонула рядом с архипелагом Новая Земля. Специалистам удалось спасти жизни двух моряков, остальные без вести пропали. По предварительной версии, лайнер пошел ко дну из-за обледения. После случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщал ФАН.