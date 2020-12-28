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Актер из фильма «Пираты Карибского моря» ответил на видеообращение томского школьника

Актер из фильма «Пираты Карибского моря» ответил на видеообращение томского школьникаТомск, 28 декабря. Актер, сыгравший роль мистера Гиббса в фильме «Пираты Карибского моря», отправил видеопоздравление томскому школьнику.

Андрею Савелькову 12 лет и он дополнительно обучается в томской школе видеоблогинга. Мальчик мечтает в будущем срежжисировать собственный полнометражный фильм про приключения пиратов в Сибири. В школе дополнительного образования решили снять видеообращение Андрея к актерам фильма, в котором он рассказал о своих творческих планах.

«К нам приходят дети, чтобы осуществить свою мечту — стать блогером. Андрей сказал, что хочет снять фильм про пиратов. Мы ему предложили записать обращение к актерам. Я знал, что нам вряд ли ответят, но мы все-таки решили попробовать. Мы начали распространять видеоролик по всем каналам, отправили более 150 электронных писем: актерам, режиссерам, продюсерам, кинокомпаниям. И честно скажу, что 20 декабря бросили эту тему. А вчера вечером мне пришел ответ, и это был шок», — рассказал корреспонденту ФАН руководитель томской школы видеоблогинга Никита Черемисин.

Голливудский актер Кевин Макнелли записал ответное видеообращение, в котором пожелал юному томичу всегда верить в свои мечты.

Ранее ФАН сообщал, что 17-летней девушке из Томска удалось в условиях эпидемиологических ограничений снять фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга. В начале 2020 года права на экранизацию рассказа писатель продал школьнице за 1$.

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