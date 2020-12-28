Безработица, коллапс медицины и рост тарифов на 57% — итоги года для Украины

Пока украинские массмедиа рисуют идиллическую предновогоднюю картинку для граждан, местные эксперты подводят реальные итоги развития страны в 2020 году. Они признают — для Украины это был поистине страшный, лютый год. Но главная беда в том, что наступающий год грозит стать еще хуже. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Под конец каждого года украинские власти очень любят хвастать своими успехами — даже теми, которых никто больше не видит. Так, президент Владимир Зеленский в ходе недавних интервью хвастал «достижениями в Донбассе» — перемирием, открытием двух КПВВ и строительством дорог на подконтрольных территориях. Он проигнорировал тот факт, что, согласно его прошлым обещаниям, к этому времени на востоке страны уже давно должен был быть твердый мир. Не упомянул он и о том, что ВСУ, несмотря на режим перемирия, вновь начали подгонять к линии фронта тяжелую технику.
Весьма странным образом власть объясняет ситуацию с сокращением десятков больниц по всей стране в преддверие коронавируса.
«Слава богу, у нас такая бюрократия и мы сами такие менеджеры, что не успели по планам реформы закрыть больницы. А сегодня все они работают. Пока в мире строят новые больницы, у нас уже все есть», — заявил лидер Украины.
Говоря это, он прекрасно знал: на самом деле больниц в стране остро не хватает, тысячам тяжелых пациентов приходится «лечиться» дома, а украинские врачи из-за копеечных зарплат сотнями уезжают на работу в Польшу.
Премьер Шмыгаль и глава Минфина Марченко в качестве экономических успехов года предъявляют стабильный курс гривны, сотни километров отремонтированных дорог и успешно проведенную «ревизию национальных богатств». Но вменяемые украинские аналитики констатируют — экономика Украины идет прямиком на дно, и нужно срочно искать способы подниматься на поверхность, пока точка невозврата не осталась позади.
Поистине, достойно отметил финиш неудачного года Минфин Украины — он провел массовое заимствование на внешнем и внутреннем рынках, суммарно заняв более 100 млрд гривен. Местные финансисты оценили эту операцию по достоинству — мол, таким же образом конченые наркоманы отдают дилеру бесценный бабушкин сервиз в обмен на очередную дозу. Но провластные СМИ Незалежной представили этот вал долгов почти как «чудо над Днепром».
В целом, 2020 год потребовал от режима Зеленского максимального профессионализма и концентрации. Начавшись с катастрофы украинского «Боинга» над Тегераном, затем он подсунул Украине сразу три кризиса — коронавирусный, экономический и конституционный. Ни на один из них верховная власть так и не сумела дать достойного ответа, считают эксперты. А сама стратегия власти впервые в новейшей истории страны деградировала до принципа «день простоять, да ночь продержаться».
Все это происходит на фоне жесточайшего разгула коррупции, размеры которой, по мнению многих, уже превзошли «достижения» режима Порошенко. Растет и обнищание населения, принявшее вполне зримые масштабы: на улицах украинской столицы в предновогоднюю пору полно нищих. Возле станций метро благообразные бабушки просят подаяния под видом торговли всякой мелочью. А крупные продуктовые магазины из-за низкого покупательского спроса почти не проводят скидок и акций.
Киевские эксперты на специальном брифинге дали жесткую оценку таким «достижениям» власти.
«Я склонен считать, что Украина попала в идеальный шторм. 2020 год — один из самых неудачных, самых страшных годов для страны за последние полтора столетия. Его можно поставить в один ряд с 1939, 1941, 1986 и 2014 годами, — заявил украинский политолог Виктор Бобыренко. — В число явных провалов в этом году нужно записать ситуацию с коронавирусом. Начавшись с чудовищной истерики украинцев в Новых Санжарах, она обернулась волной предубеждений и ненависти к приезжим. А продолжилась ранним, беспричинным и совершенно безумным локдауном, поставившим на колени нашу экономику. Среди минусов Украины — и невыполненный, многократно переписанный бюджет-2020, и явно ущербный бюджет следующего года».
Но самый большой провал на Украине — это сама «зеленая власть», заявил политолог.
«В этом году у нас сначала было правительство, которое называли правительством соросят из-за его ориентации на интересы западных партнеров. Когда его разогнали, на смену ему пришел кабмин олигархов, где каждый министр представляет интересы какой-либо финансовой группы. Членов нынешнего кабинета уже впору спрашивать: «Ты чьих будешь?», — иронизирует Бобыренко. — Провалы были и на внешнем фронте. Иранцы, по ошибке сбившие наш самолет, вели себя с украинским МИД крайне нагло и неуважительно. Украина ухитрились вновь стать одной из основных площадок, влиявших на выборы в США: прошлогодний скандал с телефонным разговором Зеленского и Трампа продолжился пленками Деркача. По сути скандал стал двойным: в его рамках США преследовали «врагов Украины», вводили санкции против депутата Андрея Деркача, разбирались с законностью бизнеса Коломойского. Сам Киев, вроде бы призванный защищать свою безопасность, не сделал для этого вообще ничего».
Эксперт также напомнил о большой стройке, в которую вбили беспрецедентные 120 млрд гривен, а дорог построили столько же, сколько и в 2018 году. Других достижений у Украины в этом году не наблюдалось, сообщил он. С этим согласился киевский эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.
«2020 год стал для нас годом потери надежд и жестоких разочарований. Большинство украинцев разочаровались в новой власти, которая им многое наобещала, начиная от установления мира в Донбассе и заканчивая снижением тарифов. На сегодня по тарифам идет не снижение, а стремительный рост. С сентября по декабрь цена на газ выросла на 80%, что толкнуло вверх тарифы на коммунальные услуги. По данным Госстата, за этот период тарифы ЖКХ выросли на 57%, — сообщил аналитик. — Год начался с карантина и, увы, им же и заканчивается. Карантинные ограничения привели к падению экономики и потере рабочих мест. Это резко снизило реальную покупательную способность украинцев. Массмедиа кричат, что в стране стало жить лучше, но люди видят, что их уровень жизни и покупательная способность упали».
По оценке Павловского, в среднем покупательная способность украинцев за год снизилась на 20%.
«Эти цифры можно смело назвать обвалом уровня жизни на Украине. После весеннего локдауна три миллиона украинцев потеряли работу. При этом, по всем прогнозам, в начале 2021 года в стране может произойти еще один всплеск безработицы. Не исключаю, что вскоре еще три миллиона наших сограждан потеряют работу, и реальная безработица достигнет 16%. Правительство сильно занижает число безработных. Официально у нас их около 500 тысяч, но все понимают, что на самом деле их на порядки больше», — сообщил эксперт.
Особенно это касается работников ФОПов, которые трудятся в сфере обслуживания, говорит он.
«Большинство мелких предпринимателей рискуют разориться, десятки тысяч просто потеряют работу, их фактически выкинут на улицу. Мы видим, как яростно ФОПы митинговали на Майдане, потому что бизнесмены понимают, это — их последняя возможность получить от власти шанс на выживание. К сожалению, нынешняя власть почти ничего не понимает в экономике и не способна защитить население от последствий кризиса. Я уверен, все это ничем хорошим для Украины не закончится. Крушение надежд украинцев произошло уже в этом году. Значит, при нынешнем развитии событий популярность режима Зеленского уже через год будет стремиться к нулю. И страна вновь окажется на развилке — либо внеочередные выборы президента и Верховной рады, либо новый «майдан», — заключил аналитик.