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Власти Башкирии анонсировали торги по арестованным за долги машинам

Власти Башкирии анонсировали торги по арестованным за долги машинам

Уфа, 28 декабря. Власти Башкирии распродадут изъятые за долги автомобили. Аукцион по продаже транспортных средств запланирован на 21 января 2021 года.

Всего в список попало 18 автомобилей, которые раньше принадлежали должникам. Минимальная стоимость лота на предстоящих торгах начинается с 45 тысяч рублей. Самая дорогая машина будет стоить как минимум 448 тысяч, речь идет о Hyundai Solaris 2012 года выпуска.

На днях автоэксперты предупредили о возможном росте цен на новые автомобили в России в следующем году. Стоимость авто может подскочить на 10%.

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