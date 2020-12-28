Фальков назвал условия снижения стоимости обучения в вузах

Москва, 28 декабря. Решения по рекомендациям вузам снижать стоимость обучения в случае ухудшения качества образования из-за перехода на дистанционный формат обучения нет.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков напомнил, что между студентом и университетом подписан договор, и первый вправе формулировать претензии к последнему.

«А вот эти решения в масштаб всей страны, поверьте, мы многократно к этому подходили, пока они не выработаны, поскольку все, что предлагается, оно приведет к еще худшим последствиям, нежели мы имеем сегодня. Мы можем обрушить экономику вузов и получить ситуацию, когда они начнут закрываться», — сказал Фальков.

Фальков добавил, что если заявленные 20 лекций были прочитаны, но дистанционно, то никаких оснований для снижения стоимости обучения нет. Сам факт перехода на онлайн-обучение не является поводом для скидки, подчеркнул министр.

Большую часть студентов перевели весной на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Вопрос о возвращении к очным занятиям будет решаться после зимних праздников с учетом эпидемиологической обстановки.