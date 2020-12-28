Опухшие лодыжки могут говорить о проблемах с сердцем

Москва, 28 декабря. Отекание лодыжек является симптомом повышенного кровяного давления и заболеваний сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из Blood Pressure UK.

Повышенное кровяное давление дает большую нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека. Опухание лодыжек может говорить не только о высоком давлении, но и развитии сердечной недостаточности.

Из-за продолжительного давления сердечная мышца может гипертрофироваться, в результате чего снижается циркуляция крови. Это приводит к скоплению жидкости в лодыжках и к их последующему опуханию.

Онкологи ранее предупредили о неожиданном симптоме рака печени. Врачи рекомендуют пройти обследование в случае бледного цвета кала, который сопровождается тошнотой и слабостью.