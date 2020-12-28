Атаманюк рассказал о провале социально-экономической политики Киева

Киев, 28 декабря. Анализируя социальную и экономическую ситуации на Украине, экономист Юрий Атаманюк пришел к выводу, что доход за месяц среднестатистической украинской семьи упал на 100 долларов.

Эксперт написал об этом накануне в своем Telegram-канале. По его подсчетам, среднемесячный доход украинских семей упал с 560 до 460 долларов. Помимо этого, Атаманюк сообщил о падении покупательской способности жителей Украины. По его словам, украинские граждане стали меньше употреблять молочные продукты, рыбу и фрукты с ягодами. Например, рыбная продукция упала в продажах на 16,7%.

Экономист не забыл упомянуть также и расходы на коммунальные услуги: счета выросли на 5%.

Недавно киевский политолог Руслан Бортник во время брифинга в столице Украины озвучил четыре основных политических тренда, которые оказали негативное влияние на финансовую ситуацию в стране.