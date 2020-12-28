Донбасс сегодня: пушки танков ВСУ непригодны для боя, морпех в упор расстрелял сослуживца

Донбасс, 28 декабря. Штаб восточной группировки ВСУ пришел к выводу о сильном износе танковых стволов. Морской пехотинец расстрелял своего товарища и скрылся. Разведка ЛНР фиксирует стягивание боевых машин противника к линии соприкосновения. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки прошли в Донбассе относительно спокойно. При этом ночью с воскресенья на понедельник Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Ленинское на юге Донецкой Народной Республики, используя тяжелые 120-мм минометы. За два часа до обстрела на позициях ВСУ в Водяном, откуда они осуществили минометный обстрел, наблюдатели ДНР зафиксировали два взрыва. На данный момент о пострадавших и разрушениях ничего не известно.

В то же время разведкой Народной милиции ЛНР вскрыты позиции и техника противника в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной и 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В поселках Мироновский и Причепиловка Луганской области зафиксировано размещение пяти боевых машин пехоты в нарушение мирных договоренностей.

Украинский морпех расстрелял в упор своего сослуживца

Небоевые потери продолжают сокращать ряды передовых частей украинской армии в зоне силовой операции. Донецкая разведка сообщает об очередных разборках в стане 35-й отдельной бригады морской пехоты армии Украины. На данный момент в районе села Кодема, где дислоцируется 137-й батальон бригады, работает группа служащих военной полиции.

Правоохранители расследуют гибель матроса Грема, которая произошла на позициях батальона 26 декабря. Следствием установлено, что военнослужащий погиб в результате нескольких выстрелов в упор в область живота. Выстрелы произвел его сослуживец матрос Хамяк из табельного автомата, после чего скрылся с места происшествия.

В Донецке уточняют, что мотивы расстрела морпеха сослуживцев пока неизвестны, но сотрудниками военной службы правопорядка ВСУ на месте расстрела обнаружены пакеты с остатками психотропного вещества амфетамина.

Рядовой ВСУ получил ранения из-за неосторожного обращения с оружием

В зоне ответственности армейского корпуса Луганской Народной Республики также фиксируются небоевые потери ВСУ. В управлении Народной милиции ЛНР сообщают об огнестрельном ранении рядового Сологуба — бойца первого батальона 14-й отдельной мехбригады ВСУ. Причина ранения — неосторожное обращение с оружием. Рядовой в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. При этом в Луганске не исключили, что факт ранения бойца будет донесен украинской общественности как результат агрессии защитников ЛНР.

Стволы украинских танков непригодны для стрельбы

Правильнее отметить, что в принципе для ведения огня пушки пригодны, но ввиду их сильного износа погрешность стрельбы составляет несколько сот метров. К такому выводу пришла комиссия штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток», которая проверила боевую подготовку личного состава 36-й отдельной бригады морской пехоты, сообщает донецкое управление Народной милиции.

Как оказалось, половина военнослужащих не умеют управлять боевой техникой в связи с отсутствием должной подготовки и несоответствием воинских учетных специальностей занимаемым должностям в бригаде. Что же касается танковых стволов, оказалось, у всех боевых машин данного типа износ ствола пушки серьезно превышен. Именно поэтому погрешность отклонения снаряда от цели превышает 300 метров.