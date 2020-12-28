Англичанин после выхода из комы заговорил с шотландским акцентом

Лондон, 28 декабря. Житель английской деревни Айнтри стал говорить с шотландским акцентом после того, как почти три месяца боролся с коронавирусом нового типа.

Уэйн Олдэм попал в больницу для пациентов с коронавирусом осенью этого года. Из-за осложнений врачи ввели его в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После 11 недель комы он приобрел шотландский акцент.

«Когда я очнулся, я был словно полоумный. Я разговаривал с шотландским акцентом. Я ничем не мог пошевелить, только головой немного. Я был парализован», — сказал 46-летний англичанин.

Его супруга добавила, что Олдэм после комы стал бредить. Он упрекал жену, что та не навещала его несколько недель, а потом признался ей в том, что собирается сбежать и стать молочником.

«А потом он снял маску и заговорил с этим странным акцентом. Это напоминало шотландский акцент», — сказала супруга пациента.

Сейчас мужчина уже выписан из больницы. Он занимается с физиотерапевтом и заново учиться ходить, пишет газета Liverpool Echo.

Недавно стало известно о новом штамме коронавируса. «Британскую» мутацию выявляли в нескольких странах мира, в частности, в Норвегии и Южной Корее.