Минобороны РФ опубликовало снимки новейшего беспилотника «Орион»

Москва, 28 декабря. Минобороны РФ выложило на своем сайте календарь на 2021 год, на котором можно увидеть проект отечественной разработки — беспилотник «Орион».

Проект разведывательно-ударного комплекса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Иноходец», аппарат «Орион» продемонстрирован в боевом варианте, вооруженный подвешенными высокоточными бомбами КАБ-20, которые весят 21 кг. Вместе с этим БПЛА оснащен спутниковыми и лазерными системами наведения. Аппарат предназначен для эффективного поражения легких боевых машин и живых единиц противника.

Министерство обороны РФ представило календари на 2021 год для своих подписчиков в социальных сетях. Первый называется «Информации и патронов много не бывает», а второй «Поражая цели и воображение.»