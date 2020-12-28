Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия
  /  Обновлено: 

Минобороны РФ опубликовало снимки новейшего беспилотника «Орион»

Минобороны РФ опубликовало снимки новейшего беспилотника «Орион»

Москва, 28 декабря. Минобороны РФ выложило на своем сайте календарь на 2021 год, на котором можно увидеть проект отечественной разработки — беспилотник «Орион».

Проект разведывательно-ударного комплекса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Иноходец», аппарат «Орион» продемонстрирован в боевом варианте, вооруженный подвешенными высокоточными бомбами КАБ-20, которые весят 21 кг. Вместе с этим БПЛА оснащен спутниковыми и лазерными системами наведения. Аппарат предназначен для эффективного поражения легких боевых машин и живых единиц противника.

Министерство обороны РФ представило календари на 2021 год для своих подписчиков в социальных сетях. Первый называется «Информации и патронов много не бывает», а второй «Поражая цели и воображение.»

Новости партнеров