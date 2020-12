Главный тренер ФК «Рубин» Слуцкий удивил американцев вокальными данными

Вашингтон, 28 декабря. Американский телеканал FOX Sports опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись с пением главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

В новогоднем ролике наставник российского клуба исполнил песню Мэрайи Кэри под названием All I Want for Christmas Is You. На видеозаписи также можно заметить тренерский штаб «Рубина» и футболистов команды. Форвард Иван Игнатьев сыграл в клипе роль елки.

«Все, что нам нужно на Рождество — это Леонид Слуцкий», — подписал публикацию американский канал.

Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в 2019 году. На данный момент его подопечные занимают девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В их активе 28 очков.

В августе Слуцкий был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тыс. рублей. В перерыве игры между «Рубином» и «Локомотивом» тренер вступил в словесную перепалку с главным арбитром встречи Сергеем Ивановым.