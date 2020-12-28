Иммунолог дал рекомендации при симптомах простуды у одного из домочадцев

Москва, 28 декабря. Вся семья должна перейти на домашний противоэпидемический режим, если хотят бы у одного из домочадцев обнаружатся симптомы простуды, заявил иммунолог Владислав Жемчугов.

Сигналами для перехода на особый режим могут быть насморк, головная боль, кашель или температура. В общих комнатах нужно будет ходить в защитных масках. Обязательно также сквозное проветривание, влажная уборка пола и поверхностей с любым дезинфицирующим средством.

«Самое главное – быстрее вызвать врача и сделать больному тест ПЦР, чтобы понять, коронавирус это или нет. И сделать ПЦР всем остальным, мы не знаем, сколько был инкубационный период, как давно человек выделяет вирусы», – подчеркнул врач в интервью радио Sputnik.

Присутствующие дома рядом с заболевшим находятся в риске заражения. Больного в связи с этим лучше поместить в отдельное помещение. Чтобы больше никто не заболел, достаточно простых средств профилактики, добавил Жемчугов.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, как питание влияет на выработку антител к коронавирусу. Он посоветовал налегать на белковую пищу.