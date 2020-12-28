Вильфанд назвал регионы РФ с самой теплой погодой в новогоднюю ночь

Москва, 28 декабря. Жителей Калининграда и Петербурга ждет особенно теплая погода в новогоднюю ночь. Теплее всего в курортных городах будет в Сочи и Ялте.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы, где россияне встретят Новый год с теплой погодой. На западе европейской части РФ самая высокая температура ожидается в Калининградской области (1-4 градуса тепла) и Петербурге (около нуля градусов).

Говоря о курортах, самая комфортная новогодняя погода будет в Ялте и Сочи. Там ожидается 5-10 и 7-11 градусов тепла соответственно.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве в ближайшие дни будет достаточно холодно. При этом погода обещает быть солнечной.