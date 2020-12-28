Актриса Мария Порошина удивила поклонников резкой сменой имиджа

Москва, 28 декабря. Актриса Мария Порошина поразила поклонников резкой сменой имиджа. Знаменитость предстала в образе жгучей брюнетки.

Звезда сериала «Всегда говори всегда» разместила на своей странице в Instagram небольшое видео, на котором она стоит вместе с актером Максимом Авериным. Больше всего поклонников удивил новый образ актрисы.

Звезда подстриглась коротко — волосы слегка закрывают уши. Челка при этом лежит на боку, открывая выразительные брови Порошиной. Однако больше всего фанатов, поразил цвет волос звезды. Она оттенила локоны непривычным темным цветом.

Многие поклонники не оценили резкую смену имиджа Порошиной, отметив, что ей не идет преображение. Впрочем, нашлись и те, кто пришел в восторг от яркого образа 47-летней знаменитости.

«Темный цвет волос вам не идет!» — раскритиковал фанат.

«Что за стрижка?», — задал риторический вопрос другой.

«Такая красотка молодая!» — заметил поклонник.

«Мария, вы вообще стареете?» — вопросил фолловер.

Появление актрисы рядом с Авериным неслучайно. Недавно стало известно, что Порошина станет одной из главных героинь в девятом сезоне сериала «Склифосовский», в котором играет Аверин. Как стало известно, актриса исполнит роль нового члена медицинской бригады. Съемки уже стартовали в Москве, а сейчас зрители с нетерпением ждут восьмой сезон полюбившегося сериала.