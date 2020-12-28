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Монеточка развеяла мифы о деятельности своего мужа

Монеточка развеяла мифы о деятельности своего мужа

Москва, 28 декабря. Певица российской эстрады Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, рассказала, что ее муж Виктор Исаев на самом деле не является ее продюсером.

Такой точки зрения придерживались некоторые СМИ и поклонники творчества певицы. Однако она поспешила опровергнуть общественное мнение.

На своей странице в Instagram Елизавета разместила фото совместного выступления с Виктором. Под этим постом она сообщила, что вышла замуж не за своего продюсера, а за композитора и музыканта. По ее словам, избранник певицы никогда не занимался продвижением артистов подобным способом.

Елизавета Гырдымова вышла замуж за Виктора Исаева несколько дней назад. Монеточка написала пост в своем Instagram и показала фотографию обручальных колец, на которых красуется надпись: «Любовь зла».

 

 

 

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