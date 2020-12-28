Медицинские маски вошли в число «товаров года» на «Авито»

Москва, 28 декабря. Эксперты «Авито» назвали товары, которые оказались самыми востребованными в России в 2020 году. В их число вошли медицинские маски, а также мебель и техника для дома.

Медицинские маски россияне в 2020 году покупали в семь раз чаще, чем в прошлом. В период с января по март самым популярным товаром у российских покупателей был диван. В 2020 году на 20% выросли продажи телевизоров.

Холодильник вышел на первое место по запросам покупателей в июле, когда ослабли ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Россияне в это время активно занялись обустройством кухни.

Популярностью в этом году также пользовались ноутбуки, компьютерные столы и кресла. Внимание покупателей к этим товарам было связано с обустройством удаленного рабочего места.

Летом подскочили продажи велосипедов. Россияне покупали их для дачных семейных велопрогулок.

Опрос сайта объявлений «Авито» ранее выявил, какие подарки жители РФ хотят получить на Новый год. Мужчины отдали предпочтение гаджетами, а женщины — подарочным сертификатам и путешествиям.