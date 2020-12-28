Больницы Волгоградской области запаслись антиковидной плазмой

Волгоград, 28 декабря. Больницы Волгограда и области получили свыше 1,4 тысячи доз антиковидной плазмы. Она поможет в лечении пациентов с коронавирусом.

Регион сформировал запас плазмы на весь период новогодних праздников. Сдача крови вновь начнется после 5 января на территории областного центра крови. Уже сейчас донорами стали 1 612 местных жителей, что позволило получить свыше 388 литров плазмы. Из них 370 литров уже были перелиты пациентам.

Один донор в среднем сдает 450 миллилитров крови, из которых удается получить 250–270 миллилитров плазмы. Подготовка сыворотки занимает около четырех дней.

Более пяти тысяч пациентов с апреля получили антиковидную плазму в Москве. Плазма содержит в себе антитела к коронавирусу, что позволяет эффективно бороться с COVID-19.