Японцы признали превосходство России в фигурном катании

Токио, 28 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Челябинске. Японский спортивный сайт The Digest опубликовал материал, посвященный мастерству российских спортсменок.

Публикация наполнена восторженными отзывами в адрес фигуристок. Японцы отметили, что чемпионат России войдет в историю мирового спорта. В комментариях пользователи рассказали о своих впечатлениях от увиденного и подчеркнули, что российские спортсменки являются безусловными лидерами в мировом фигурном катании.

«Наше японское фигурное катание отстало», — поделился эмоциями пользователь.

«Вот так русские повышают уровень мирового фигурного катания!», — отреагировал на выступление фигуристок фанат.

Победительницей чемпионата России по фигурному катанию стала ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова. В тройку призеров вошли Камила Валиева и Александра Трусова, которые также тренируются под ее руководством.