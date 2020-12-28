ГИБДД будет тщательнее контролировать обучение в автошколах

Москва, 28 декабря. Контроль за обучением в российских автошколах будет усилен. Соответствующие меры собираются принять в ГИБДД.

Подразделения ГАИ теперь будут обязаны ежеквартально публиковать отчеты о проваливших экзамены кандидатах в водители, а также об авариях, которые произошли по вине выпускников учебных заведений. Соответствующее требование, как сообщает «Коммерсант», содержится в проекте постановления правительства.

Отчеты о деятельности автошкол публикуются подразделениями ГИБДД и сейчас. Только эти публикации в настоящее время носят бессистемный характер. Ужесточение контроля за автошколами, как считают в МВД, позволит повысить качество обучения и улучшить статистику ДТП.

МВД России ранее перечислило основания для отказа в приеме экзамена на водительские права. Одним из них является отсутствие необходимой лицензии у автошколы.