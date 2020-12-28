Заслуги России в 2020 году могут укрепить влияние Москвы за границей

Москва, 28 декабря. Российские власти в текущем году предприняли ряд шагов, результатами которых может стать укрепление позиций Москвы на мировой политической арене, отметили американские журналисты.

Представители СМИ напомнили о значимой роли российского президента Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта. Именно он выступил в качестве посредника между Ереваном и Баку, и помог их лидерам достичь консенсуса в рамках заключения мирного соглашения. Сотрудничество с Москвой в данном случае укрепляет ее влияние на Азербайджан и Армению.

Оказание поддержки Минску также может сыграть на руку России. Кроме того, в этом году руководство РФ заключило несколько договоров о продаже отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» за границу.

«Это может позволить Москве применить мягкую силу в отношении стран, в которые осуществляются данные поставки, особенно в Южной Америке и на Ближнем Востоке», — считают аналитики.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о нападках на российскую вакцину от коронавируса. По его словам, инициаторами массовых атак стали недобросовестные конкуренты.