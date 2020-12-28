Журналиста из Австрии впечатлил визит в резиденцию Деда Мороза

Вена, 28 декабря. Журналист австрийского издания Der Standard Андрэ Баллин посетил резиденцию российского Деда Мороза в Великом Устюге. Впечатлениями от увиденного он поделился с читателями.

Баллин признался, что живет Дед Мороз далеко. При этом многие люди приезжают к нему в гости на собственных автомобилях.

«Утомительное путешествие, но, тем не менее, каждый год сотни тысяч семей навещают седобородого властителя русской зимы в его резиденции», – подчеркнул журналист.

Австрийцу понравился ледовый дворец, в котором даже кухонная утварь сделана изо льда. Визит к Деду Морозу Баллин особенно рекомендовал тем детям, кто сомневается в его существовании.

«Помимо Деда Мороза, в его резиденции вы встретите и множество других персонажей русского сказочного мира», – добавил австриец.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, почему детям нужно верить в Деда Мороза. Каждому ребенку, по ее словам, важно получить заветный новогодний подарок под елкой.