Актриса Кристина Асмус похвасталась белоснежным платьем с длинным шлейфом

Москва, 28 декабря. Актриса театра и кино Кристина Асмус подразнила поклонников фотографией в белоснежном платье с длинным шлейфом. Однако женщина призналась, что пока это не свадебный наряд.

Звезда разместила на своей странице в социальной сети в Instagram серию фотографий, на которых она как будто сошла с обложки журнала, рекламирующего свадебные наряды. На 32-летней звезде белое кружевное короткое платье с длинным шлейфом сзади.

«Это не свадебное платье (пока), это образ из шоу «Золото Геленджика», — подписала фотографию артистка.

Фанаты оценили образ Кристины, подчеркнув, что она выглядит превосходно. Некоторые интернет-пользователи высказались, что быть блондинкой Асмус идет больше, чем жгучей брюнеткой. Недавно звезда фильма «Текст» впервые в жизни перекрасила волосы.

«Шикарные образы», — заметил подписчик. «Наряды у вас просто бомба! Образ супер!», — подтвердил другой фанат. «Как же все-таки вам идет ваша натуральность. Без грима и излишней косметики», — заметил поклонник.

При этом некоторые посчитали, что Асмус фотографией в свадебном платье намекнула на новые отношения. Они начали гадать, кто же новый избранник скандально известной актрисы.

«Пока не свадебное!?» — выразили недоумение фолловеры.

Летом этого года актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги были в браке семь лет, у них подрастает дочь Анастасия. Многие связывают разрыв знаменитостей с эротической сценой в фильме «Текст». Асмус в нем сыграла главную роль, однако ее откровенность раскритиковали зрители. Харламов и Асмус несколько раз опровергали домыслы о том, что развод произошел на почве ревности из-за популярной картины.