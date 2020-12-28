Спасатели нашли три трупа после пожара в жилом доме в Сорске

Сорск, 28 декабря. Органы дознания выясняют причины трагического пожара и обстоятельства гибели троих человек в Хакассии.

Минувшей ночью пламя охватило жилой дом на территории фермерского хозяйства близ города Сорска. Сообщение о возгорании поступило на пульт в 23:05, спустя 11 минут пожарная бригада прибыла на место происшествия. По информации регионального главка МЧС, здание горело открытым пламенем по всей площади — 50 кв.м, что повлекло обрушение постройки.

При разборе обрушенных конструкций огнеборцы обнаружили тела трех людей. Личности погибших устанавливаются.

Трагический случай недавно произошел и в Ленобласти. В одноэтажном частном доме, где проживал пенсионер с супругой, начался пожар. В момент происшествия жена была в отъезде. 64-летний петербуржец погиб, его тело обнаружили спасатели.