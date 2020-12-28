Агата Муцениеце рассказала об общении с духом отца

Москва, 28 декабря. Актриса Агата Муцениеце «поддерживает» потустороннюю связь с покойными родственниками. И это, по словам артистки, помогает держать себя в руках.

Этот год для знаменитости выдался очень трудным. Сперва она тяжело переживала пандемию коронавируса, а потом развод с актером Павлом Прилучным, с которым прожила почти десять лет. При этом многие события в своей жизни Муцениеце как будто предвидела.

Сама артистка заявила, что верит в мистику. По ее словам, ей удается поддерживать потустороннюю связь с покойными дедушкой и отцом.

«Мы общались с ними и все, что они говорили мне, потом сбылось. Для меня это важно. Таким способом я чувствую, что папа здесь, иногда просыпаюсь от этого», — сказала звезда.

Муцениеце считает, что духи умерших помогают ей в жизни — она несколько раз поднимала подобные вопросы на своем шоу «Честный развод» на YouTube. Аналогичные рассуждения появлялись на странице знаменитости в Instagram.

«Наверное, в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой. Но если честно, всегда чувствую что ты рядышком… всегда и навсегда. Помню и люблю!» — написала 31-летняя актриса в своем блоге в день памяти отца.

Сейчас жизнь звезды сериала «Закрытая школа» налаживается. Сама актриса недавно призналась, что уже пережила расставание с Прилучным. Хотя, как говорит актриса, многие поклонники до сих пор не могут отпустить эту ситуацию и жалеют своего кумира.