Исследователи узнали о новогодних пожеланиях россиян

Москва, 28 декабря. Жители РФ будут желать себе в новогоднюю ночь здоровья, счастья и высокую зарплату. Это выяснили эксперты сервиса Работа.ру, проведя соответствующее исследование.

Одно из новогодних пожеланий россиян связано с окончанием пандемии коронавируса. Загадать это собираются 35% респондентов. Купить квартиру, дачу или машину в 2021 году хотят 28% опрошенных. Найти свое призвание предпочли бы 23% жителей РФ, а отыскать чемодан с миллионом долларов — 20%.

Другие пожелания касаются любви, путешествий, отсутствия катаклизмов и катастроф. Избежать коронавируса хотят 10% россиян, провести весь год на "удаленке" — 7% респондентов.

Опрос был проведен в декабре 2020 года. Участие в нем приняли более 3,5 тыс. экономически активных россиян из всех регионов страны.

Федеральное агентство новостей ранее рассказало, как разнообразить новогодние каникулы. Россиянам предложили устроить день просмотра фильмов и чтения книг, а также отправиться в путешествие в близлежащие населенные пункты.