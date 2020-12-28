Новый штамм коронавируса добрался до Южной Кореи

Сеул, 28 декабря. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, выявлены в Южной Корее.

«Британскую» мутацию вируса обнаружили при генетическом анализе материала у членов семьи, которая вернулась из Лондона. Сейчас три человека находятся на карантине, указало Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Сейчас проверяют биологический материал еще одной семьи с коронавирусом, прибывшей из Соединенного Королевства.

О новом штамме коронавируса 14 декабря сообщил Минздрав Великобритании. Глава ведомства Мэтт Хэнкок предупредил, что выявленный штамм характеризуется более высокой скоростью распространения. Кроме того, есть предположения, что мутировавший коронавирус может быть заразнее на 70%.