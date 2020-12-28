Синоптики предупредили россиян о раннем приходе весны

Москва, 28 декабря. Предстоящая весна придет в Россию раньше обычного. Соответствующее заявление сделал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в 2021 году начнет прогреваться быстрее, чем в прошлые годы. Зима будет не такой длинной, но холоднее относительно предыдущих, пояснил он. Уже в марте погода будет на три градуса выше климатической нормы. Аналогичная ситуация может повториться и в 2022 году.

Синоптик «Фобоса» Тишковец ранее рассказал о погоде в Москве на новогодние праздники. Первые дни января в столице будут теплыми с возможным выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега.