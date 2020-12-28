Елку из 120 автомобилей зажгли в Луганске

Луганск, 28 декабря. Новогодний автомобильный флешмоб под названием «Автоелка» прошел в Луганске. Участие в нем приняли местные жители, депутаты Народного совета и движение «Мир Луганщине».

Автолюбители со всего города собрались на площади, чтобы составить фигуру елки из 120 машин. В качестве елочной звезды выступили служебные машины ГИБДД МВД ЛНР. В этот вечер в Луганске стояла морозная погода, однако автомобилистов собралось больше, чем в прошлом году.

«Радует то, что в кругу автолюбителей очень много молодёжи, в частности и молодых семей с детками. Хочется в преддверии Нового года пожелать всем жителям нашей республики добра и успехов в делах», — заявил депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.

Мероприятие сопровождалось развлекательными программами для детей и взрослых. Участники флешмоба водили хороводы, а с малышами играли аниматоры. Всех присутствующих угощали горячими напитками.

В начале декабря в Луганске начала работать клиника медицины катастроф. Учреждение открылось на месте бывшей железнодорожной больницы. Клиника позволит местным жителям получать квалифицированную медицинскую помощь в кратчайшие сроки.