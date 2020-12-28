Фанаты назвали Михалкову «столбовою боярыней» за ее мечты о сочном гусе

Москва, 28 декабря. Домашние хлопоты пробуждают в бывшей участнице «Уральских пельменей» Юлии Михалковой смелые фантазии. В этом актриса и телеведущая призналась на своей странице в Instagram.

Михалкова опубликовала пост в откровенном платье с глубоким декольте. Она рассказала, что весь день была заботливой хозяюшкой и натирала до блеска фарфоровые салатницы и тарелочки, которые ей подарил Дед Мороз.

«Я представила, как в моей самой глубокой салатнице разместится ОН – царь стола господин Оливье», – добавила артистка.

Телеведущая также заявила, что мечтает о «горячем, сочном, ароматном гусе» и «нежной селедочке в шубке». Полет фантазии она оборвала предположением о поднявшейся температуре из-за жарких фантазий.

Фанатам понравились откровения Михалковой, а также ее внешний вид. Юлия на фото игриво улыбается, держа в одной руке полотенце, а в другой тарелку.

«Как боярыня столбовая», – подметили в комментариях.

Стилист Анастасия Пахолкова ранее прокомментировала наряд Михалковой, которая предстала перед поклонниками в светлом вязаном платье-свитере и пальто в тон. Актриса, по мнению стилиста, не из пугливых. Она не побоялась надеть светлое в осенне-зимний период.

Пахолковой при этом не понравилось платье-свитер. Она посоветовала носить его в качестве удлиненного верха вместе с джинсами, а не отдельно с черными колготками, как это сделала экс-звезда «Уральских пельменей».

Михалкова недавно раскрыла формулу своего успеха и красоты. Телезвезда заявила, что речь идет о занятиях спортом и правильном питании.