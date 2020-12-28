Депутат Милонов рассказал о «приятном сюрпризе» для пенсионеров в 2021 году

Москва, 28 декабря. Будущий год может приятно порадовать российских пенсионеров. В 2021 году для них введут новые выплаты, поделился планами правительства депутат Госдумы Виталий Милонов.

Политик не стал разглашать дополнительную информацию о готовящихся законопроектах. Однако он призвал не сомневаться, что рассматриваемые инициативы затрагивают пожилых граждан. По словам Милонова, некорректно заранее обсуждать детали документов, которые еще не были одобрены и утверждены.

«Пенсионеров в следующем году ждет приятный сюрприз. Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан», — сообщил депутат ГД в беседе со СМИ.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение о предоставлении дополнительной разовой помощи многодетным семьям. Родителям Северной столицы пообещали выплатить пособие в размере 3 тыс. рублей до 1 января следующего года.