Жители Сахалина озадачены слишком холодной погодой в декабре

Южно-Сахалинск, 28 декабря. Сахалинцы жалуются на слишком морозный декабрь. Температура воздуха на острове опустилась до 30–40 градусов ниже нуля.

Местные жители делятся фотографиями термометров в социальных сетях. Еще при минус 20 градусах сахалинцы жаловались, что не могут воспользоваться автозапуском автомобиля, а саму машину приходится прогревать значительно дольше. Самая холодная погода наблюдалась в минувшую субботу в Тымовском, где столбик термометра опустился до минус 40 градусов.

Однако синоптики не видят ничего удивительного и считают такую погоду нормальной для Сахалина. Декабрь в прошлые несколько лет был теплее климатических значений, из-за чего сахалинцы отвыкли от холодов.

Синоптики ранее предупредили жителей Москвы о похолодании в начале недели. Уже в понедельник, 28 декабря, температура воздуха в столице будет на три градуса меньше климатической нормы.