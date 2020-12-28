Академик РАН Порханов предрек окончание пандемии COVID-19 к 2025 году

Москва, 28 декабря. Победить пандемию коронавирусной инфекции удастся не раньше, чем через четыре года. Об этом свидетельствует результат опыта врачей столицы в области изучения возбудителя COVID-19.

Такое предположение высказал доктор медицинских наук Владимир Порханов, который сам недавно столкнулся с инфекцией. Он в беседе с журналистами поделился собственным прогнозом относительно перепрофилирования созданных инфекционных отделений для COVID-пациентов. По его словам, их закрытия следует ждать после выработки у населения России коллективного иммунитета.

«Я считаю правильным, что отменили новогодние корпоративы. Надо понимать, что ночные клубы и праздничные массовые мероприятия — это возможные очаги распространения инфекции», — отметил академик.

Ранее стало известно о выявлении более шести тыс. новых случаев заражения новым типом коронавируса в Москве. Всего с начала пандемии в городе заболели свыше 786 тыс. человек.