Египет вводит штраф за отсутствие маски и отменяет новогодние мероприятия

Каир, 28 декабря. Египетские власти на фоне обострения эпидемиологической ситуации приняли решение об ужесточении ограничительных мер. Новые правила анонсировал премьер-министр Мустафа Мадбули.

Начиная с 3 января нарушителей масочного режима ожидает наказание в виде штрафа. В случае появления в общественном месте без средства индивидуальной защиты жители республики рискуют лишиться 50 египетских фунтов.

В рамках кампании по стабилизации обстановки правительство страны распорядилось предпринять необходимые шаги для закрытия заведений и развлекательных центров, которые планировали организацию праздничных мероприятий по случаю Нового года. Радикальные меры обусловлены с зафиксированным ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно о смерти девяти пациентов с COVID-19 в результате пожара в одной из египетских больниц. Различные по степени тяжести ожоги получили по меньшей мере пять человек.