Школьные учебники на Украине перепишут с учетом гендерного равенства

Киев, 28 декабря. Украина стала участником международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц». В связи с этим в стране начали переписывать школьные учебники.

Соответствующее заявление сделал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Все коррективы будут внесены в школьные учебники до конца 2024 года.

Министр заявил, что перед ведомством не стоит задача о замене понятий «мама» и «папа» на «родитель 1» и «родитель 2». То же самое касается однополых браков. Шкарлет добавил, что считает себя толерантным человеком, но вопрос ЛГБТ является для него сложным.

На Украине ранее предложили ввести санкции для депутатов и чиновников, которые не говорят на украинском языке во время исполнения должностных обязанностей. Автором соответствующей инициативы стала депутат от партии «Слуга народа» Елена Шуляк.