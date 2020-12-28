Владельцев частных домов предупредили о новых запретах с 2021 года

Москва, 28 декабря. Новые правила касаются пожарной безопасности. Владельцам частных домов запретят разводить костры, в том числе для сжигания мусора.

Пользоваться огнем можно будет только в специально предназначенных для этого местах. Нарушение запрета карается штрафом в размере 2 тыс. рублей для физических лиц. Если разведенный огонь привел к пожару, то сумма штрафа вырастает до 5 тыс. рублей.

Еще один запрет коснется свалок горючих отходов. Их запретят устраивать на прилегающих к домам территориях общего пользования. Принятые меры позволят уменьшить число возгораний и снизить риск уничтожения зданий в результате пожара.

Недавно стало известно, что гражданам с двумя и более судимостями могут запретить выдавать лицензию на оружие. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами от партии «Единая Россия».