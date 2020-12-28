Половина танкистов ВСУ в Донбассе не умеют водить бронетехнику

Донецк, 28 декабря. Группа контроля провела проверку боевой готовности личного состава танкового батальона 36-й украинской бригады морской пехоты. Половина военных ее не прошли.

Навыки военнослужащих не соответствуют занимаемым должностям, заявили в Управлении Народной милиции ДНР. Проверка выявила, что у 50% личного состава отсутствуют навыки и умения вождения бронетехники.

«В район Мариуполя прибыла группа контроля под руководством заместителя командующего оперативно-тактической группировки «Восток» по боевой подготовке полковника Петрусенко», — говорится в сообщении.

Ранее офицер ВСУ на учениях подорвал себя и пятерых младших бойцов на гранате. Более 250 военнослужащих сбежали с места прохождения службы в 2020 году.