Установлена личность подозреваемого в организации взрыва фургона в Нэшвилле

Нэшвилл, 28 декабря. Результаты анализа ДНК помог правоохранительным органам США установить личность предполагаемого инициатора взрыва фургона в городе. Им оказался местный житель Энтони Куинн Уорнер.

Образцы дезоксирибонуклеиновой кислоты подозреваемого полностью совпали с биоматериалами останков, найденных на месте инцидента. Информацию об этом подтвердил представитель ФБР Дэвид Ралш. Его коллега по штату Теннеси Дак Корнески добавил, на данный момент стражи правопорядка не располагают сведениями о причастности иных лиц к преступлению.

«Мы пришли к выводу, что взрыв устроил Энтони Уорнер. Он был на месте, когда произошел взрыв, и он погиб», — уточнили в ведомстве.

Взрыв припаркованного автомобиля ранее произошел в Нэшвилле. Мощный хлопок поверг горожан в ужас. В результате инцидента различные по степени тяжести травмы получили три человека. О случившемся оперативно уведомили действующего президента США Дональда Трампа.