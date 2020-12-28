«Пиратам Карибского моря» без Джонни Деппа предсказали провал

Лос-Анджелес, 28 декабря. Продолжение «Пиратов Карибского моря» без участия Джонни Деппа в роли Джека Воробья окажется провальным. В этом уверен актер Кевин МакНэлли, сыгравший мистера Гиббса.

На карьеру Деппа сильно повлиял скандал с бывшей супругой Эмбер Херд. Ему пришлось отказаться от роли Грин-де-Вальда в продолжении «Фантастических тварей». Создатели «Пиратов Карибского моря» сами не захотели иметь с ним дело.

«Я считаю, отказываться от Джонни — преступление. Многие просто не пойдут на новых «Пиратов» без него. Лично мне было бы непросто на такое решиться. Подобный фильм выглядел бы странно», — подчеркнул МакНэлли.

У Disney сейчас в разработке два фильма про «Пиратов Карибского моря». Один будет приквелом, другой — спин-оффом.

Студия Warner Bros. объявила, кто будет играть в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа. На роль Грин-де-Вальда пригласили датского актера Мадса Миккельсена.