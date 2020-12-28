Сокращенная рабочая неделя стартовала в России

Москва, 28 декабря. Последняя рабочая неделя года будет короче обычной. В разных регионах России последний рабочий день придется на 30 или 31 декабря, однако в любом случае он будет сокращен на час.

Власти многих российских регионов уже объявили 31 декабря выходным днем. Некоторые из них приняли такое решение после обращения президента РФ Владимир Путина. Глава государства рекомендовал сделать последний день в этом году нерабочим. Сейчас 31 декабря будут отдыхать 70 регионов, включая Москву и Подмосковье, передает RT.

Путин считает, что решение о выходном 31 декабря в 2021 году должно быть принято на федеральном уровне. Он поручил Правительству РФ заняться данным вопросом. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о нерабочем последнем дне декабря в следующем году.